Представительство ЕС в Белоруссии выразило соболезнования в связи со смертью главы МИД республики Владимира Макея

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27 ноября 2022, 14:24

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, фото: flickr.com/photos/ mfarussia//globallookpress.com

Представительство Европейского союза в Белоруссии выразило соболезнования в связи со смертью руководителя министерства иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея. Глава белорусской дипломатии скоропостижно ушел из жизни в возрасте 64 лет 26 ноября. О дате и месте прощания и похорон Макея пока информации нет.

В сообщении представительства ЕС в соцсети выражены искренние соболезнования семье, коллегам и друзьям министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. В нем указано, что близкие дипломата «переживают трудные времена».

У Владимира Макея остались жена и трое детей.

Макей - уроженец Гродненской области. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков в 1980 году и Дипломатическую академию МИД Австрии в 1993 году.

В 1980–1993 гг. он проходил службу в Вооруженных Силах СССР / Республики Беларусь. Полковник запаса. После военной службы Макей был вторым секретарем отдела анализа и прогнозирования МИД дел Республики Беларусь.

Несколько лет был представителем страны при Совете Европы, советником посольства Республики Беларусь во Франции. До назначения главой МИД в августе 2012 года Владимир Макей работал в администрации президента Беларуси. Имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Владел немецким и английским языками.

За день до смерти 25 ноября Владимир Макей встретился с посланником Папы Римского, Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем.

В сентябре Макей выступил на 77-й сессии Генассамблеи ООН по поводу конфликта на Украине.

Российский политолог Сергей Марков высказал предположение, что Владимира Макея могли отравить и за этим стоят польские спецслужбы.