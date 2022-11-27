Политолог Марков предположил, что главу МИД Белоруссии Макея могли отравить и за этим стоят спецслужбы Польши

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27 ноября 2022, 14:01

Владимир Макей, MFA Russia / globallookpress.com

Российский политолог Сергей Марков высказал предположение, согласно которому министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея могли отравить и за этим стоят польские спецслужбы. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного эксперта.

Марков отметил, что внезапная кончина 64-летнего дипломата «создала подозрения в убийстве».

«Главная конспирологическая версия, что Макей был отравлен спецслужбами Польши во время недавнего визита Макея в Ватикан. Зачем поляки отравили Макея? Потому что он отказался выполнять их какое-то задание против Лукашенко», — говорится в посте аналитика.

Ранее сегодня сообщалось, что в связи со смертью Владимира Макея отложили визит руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Минск, который должен был состояться 27—28 ноября.