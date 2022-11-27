МИД РФ: рабочий визит Лаврова в Минск, запланированный на 27—28 ноября, отложен в связи с кончиной Владимира Макея

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27 ноября 2022, 11:44

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Рабочий визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Минск, который должен был состояться 27—28 ноября, отложен в связи с кончиной белорусского коллеги отечественного дипломата Владимира Макея. Об этом проинформировали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

«Рабочий визит Лаврова в Минск, запланированный на 27—28 ноября, отложен в связи со смертью Макея, заявили в МИД России», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале «RT на русском».

Ранее в воскресенье сообщалось, что МИД РФ назвал скончавшегося на 65-м году жизни Владимира Макея настоящий другом России, внесшим уникальный вклад в развитие двустороннего сотрудничества.