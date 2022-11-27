МИД РФ назвал скончавшегося белорусского министра Владимира Макея настоящим другом России

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27 ноября 2022, 11:30

Владимир Макей, MFA Russia / globallookpress.com

Отечественное внешнеполитическое ведомство назвало умершего министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея настоящим другом России. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале МИД РФ.

«Владимир Владимирович Макей был истинным другом России, который внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества, интеграционное строительство Союзного государства, укрепление связей между братскими народами России и Беларуси», — говорится, в частности, в заявлении.

Также отмечается, что руководитель МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования всем родным и близким Макея в телеграмме, которая была направлена его вдове.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что свои соболезнования высказал белорусский лидер Александр Лукашенко.