Лукашенко выразил соболезнования родным и близким скончавшегося главы МИД Белоруссии Макея

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26 ноября 2022, 18:55

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким умершего главы министерства иностранных дел республики Владимира Макея. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким министра иностранных дел Владимира Макея», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее в субботу, официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала на то, что в дипломатическом ведомстве потрясены известием о кончине Владимира Макея. Ушедшему из жизни министру было 64 года.