Политолог Светов: «Путин встретится с матерями, чтобы искоренить оставшиеся проблемы частичной мобилизации»

Аргументы Недели → Политика 13+

25 ноября 2022, 14:31 Антон Николаев,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Юрий Светов считает, президент России Владимир Путин проведет встречу с матерями мобилизованных, чтобы выявить нерешенные проблемы частичной мобилизации. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».



«Когда была объявлена частичная мобилизация, она показала, что мы не очень были готовы к этому. Мобилизация в России не проводилась с 1941 года, и военными она рассматривалась как экзотика, которой никогда больше не будет. Отношение к военкоматам за годы новой России было негодным, их считали архаизмом советской эпохи. Это проявлялась в том, как они были включены в систему горуправления. Если вся страна переходила на услуги в цифровой форме, то в военкоматах даже компьютеров не было. Несколько лет назад показывали визит Сергея Шойгу в московский военкомат, где он удивлялся, что дела ведутся на бумажках. Проблемы во время частичной мобилизации были связаны с этим! Началось исправление этих проблем благодаря главе государства, Михаилу Мишустину. Выправка сейчас произошла и по оснащению обмундированием солдат, и т. д. Стоит также отметить наше гражданское общество в этом вопросе. Люди блестяще показали, как нужно работать, опираясь на соцсети. Встреча Путина с матерями связана с тем, что президент хочет послушать людей, которых затронула частичная мобилизация, чтобы понять, где остались недоработки».

Напомним, что сегодня на беседу с президентом России Владимиром Путиным приглашены матери, чьи сыновья находятся на Украине и служат в ВС РФ.