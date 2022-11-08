Политолог Светов: «Вести переговоры с Украиной нужно только после ее капитуляции»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 ноября 2022, 15:03 Антон Николаев

Фото: globallookpress.com

Юрий Светов считает, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает не переговоры, а ставит ультиматумы. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«То, что заявляет Зеленский, это не условия для переговоров, а ультиматум. Он предъявляет его России, ощущая себя победителем. Наши ответы о готовности к переговорам носят ритуальный характер: мы демонстрируем добрые намерения и что мы готовы разговаривать. Но вести переговоры на тех условиях, которые выдвигает Зеленский, мы не будем. У нас четко обозначена наша позиция: вопрос о безопасности России, об учете ее интересов в Европе и во всем мире. Нам на это был дан ответ отрицательный. В результате началась специальная военная операция. Понятно, что понеся такие затраты на операцию, подвергнувшись санкциям, теряя людей, вернуться назад, как от нас требуют европейцы, американцы, Зеленский, мы не можем. Разговор может быть именно в том же ключе, который был перед началом операции. Это должно быть обязывающее соглашение, в котором должны быть зафиксированы красные линии, которые Запад не перейдет. С моей точки зрения, переговоры с Украиной возможны только о капитуляции. А после капитуляции будут учитываться интересы Украины и украинского народа».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условиями переговоров с Россией являются «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».