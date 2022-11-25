Постпред в Вене Ульянов: Запад выдает желаемое за действительное, говоря об изоляции России

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25 ноября 2022, 10:08 Источник: РИА Новости

Постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов, MFA Russia / globallookpress.com

Запад выдает желаемое за действительное, говоря об изоляции Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил Михаил Ульянов, постпред РФ при международных организациях в Вене.

«На самом деле, никакой изоляции нет, а западные партнеры выдают желаемое за действительное», — процитирован Ульянов в публикации, которая появилась на сайте информационного агентства.

По словам отечественного дипломата, «мир не сводится к Западу, он гораздо шире».

Как сообщалось ранее сегодня, Михаил Ульянов отметил, что Москва в настоящее время обсуждает с МАГАТЭ вопрос о международном мониторинге защитной зоны у Запорожской атомной электростанции.