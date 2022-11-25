Постпред в Вене Ульянов: Запад выдает желаемое за действительное, говоря об изоляции России

Запад выдает желаемое за действительное, говоря об изоляции Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил Михаил Ульянов, постпред РФ при международных организациях в Вене.
«На самом деле, никакой изоляции нет, а западные партнеры выдают желаемое за действительное», — процитирован Ульянов в публикации, которая появилась на сайте информационного агентства.
По словам отечественного дипломата, «мир не сводится к Западу, он гораздо шире».
Как сообщалось ранее сегодня, Михаил Ульянов отметил, что Москва в настоящее время обсуждает с МАГАТЭ вопрос о международном мониторинге защитной зоны у Запорожской атомной электростанции.