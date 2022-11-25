Постпред Ульянов: Россия обсуждает с МАГАТЭ вопрос о международном мониторинге защитной зоны у Запорожской АЭС

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25 ноября 2022, 07:51 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов, MFA Russia / globallookpress.com

Москва в настоящий момент обсуждает с Международным агентством по атомной энергии вопрос о международном мониторинге защитной зоны у Запорожской АЭС. Об этом, как пишет Telegram-канал РИА Новости, проинформировал отечественный дипломат Михаил Ульянов.

«Россия обсуждает с МАГАТЭ вопрос о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС, иначе это не сработает, заявил РИА Новости российский постпред в Вене Ульянов», — указывается в публикации, которая размещена в TG-канале.

Ранее на текущей неделе заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил то, что европейские страны принимают участие в консультациях по формированию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.