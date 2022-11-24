Замглавы МИД Рябков подтвердил, что страны Европы участвуют в консультациях по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков подтвердил то, что европейские государства принимают участие в консультациях по формированию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».
«Замглавы МИД России Рябков подтвердил, что страны Европы участвуют в консультациях по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.
Как сообщалось ранее в четверг, бывший украинский парламентарий Илья Кива выступил с утверждением о том, что президент Владимир Зеленский попросил у Вашингтона срочно предоставить армии бывшей советской республики химическое оружие для использования на территории Донбасса.