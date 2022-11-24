Замглавы МИД Рябков подтвердил, что страны Европы участвуют в консультациях по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

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24 ноября 2022, 12:33

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков подтвердил то, что европейские государства принимают участие в консультациях по формированию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Замглавы МИД России Рябков подтвердил, что страны Европы участвуют в консультациях по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее в четверг, бывший украинский парламентарий Илья Кива выступил с утверждением о том, что президент Владимир Зеленский попросил у Вашингтона срочно предоставить армии бывшей советской республики химическое оружие для использования на территории Донбасса.