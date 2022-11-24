Der Spiegel: Германия не будет направлять системы ПРО на запад Украины, несмотря на просьбы Польши

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24 ноября 2022, 21:37

Кристине Ламбрехт, Kay Nietfeld/ globallookpress.com

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт отвергла просьбу польского коллеги Мариуша Блащака разместить обещанные Варшаве системы ПРО Patriot не в Польше, а на западе Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.



По ее словам, для подобного шага необходимо одобрение со стороны членов НАТО, так как системы принадлежат силам воздушной обороны альянса.



Правительство ФРГ отказывается на поставки Киеву без предварительной консультации с участниками структуры. Такие решения, по мнению Ламбрехт, необходимо принимать коллективно, а не поодиночке.



Ранее сообщалось, что украинская сторона вновь распространяет фэйки о ВС РФ.