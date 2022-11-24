Власти Херсонской области опровергли информацию об убийствах местного мирного населения российскими бойцами

Информация о якобы найденных в Херсоне телах 432 мирных жителей является фэйком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внештатного помощника врио губернатора Херсонской области Александра Малькевича.
Информация о военных преступлениях поступила от немецкой газеты Bild, которая приводит слова генерального прокурора Украины Андрея Костина. По его данным, в Херсонской области якобы обнаружены тела 432 мирных жителей.
Врио губернатора отмечает, что данная новость является очередным фэйком украинской стороны. Малькевич считает, что подобные «вбросы» будут продолжаться, так как «режим Зеленского планирует Бучу 3.0 или Бучу 4.0».
В области подчеркнули, что хотят передать дело независимым экспертам из правозащитных организаций.
Ранее сообщалось, что ВСУ казнили не менее сотни гражданских.
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