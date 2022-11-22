Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро

Президент России Владимир Путин вместе со своим кубинским коллегой Мигелем Марио Диасом-Канелем Бермудесом во вторник открыли в Москве памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.
Монумент установлен на площади в столичном районе Сокол.
Кубинский президент находится с визитом в российской столице. По мнению профессора Санкт-Петербургского госуниверситета, главного редактора журнала «Латинская Америка» Виктора Хейфеца, визит носит скорее символический характер, демонстрируя то, что в мире есть государственные лидеры, которые стремятся к диалогу с Россией.