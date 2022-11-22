Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро

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22 ноября 2022, 16:11 Источник: Коммерсантъ

Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото с сайта Кремля.

Президент России Владимир Путин вместе со своим кубинским коллегой Мигелем Марио Диасом-Канелем Бермудесом во вторник открыли в Москве памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

Монумент установлен на площади в столичном районе Сокол.

Кубинский президент находится с визитом в российской столице. По мнению профессора Санкт-Петербургского госуниверситета, главного редактора журнала «Латинская Америка» Виктора Хейфеца, визит носит скорее символический характер, демонстрируя то, что в мире есть государственные лидеры, которые стремятся к диалогу с Россией.