Столтенберг назвал «нормальным» то, что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО занимает продолжительное время

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21 ноября 2022, 09:01

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Tejas Sandhu / globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал «нормальным» то, что ратификация заявок Стокгольма и Хельсинки на вступление в военно-политический блок занимает продолжительное время. Об этом информирует ТАСС.

«Столтенберг назвал "нормальным" то, что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление занимает продолжительное время. Он подчеркнул, что это сделали уже 28 из 30 государств-членов», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Генсек также отметил, что Швеции и Финляндии следует ужесточить свое антитеррористическое законодательство и расширить сотрудничество с НАТО в сфере противодействия терроризму.

Как сообщалось ранее, Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит признаков, указывающих на планирование нападения на него Российской Федерацией.