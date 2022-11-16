Генсек НАТО Столтенберг: альянс не видит признаков того, что Россия планирует нападение на него

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16 ноября 2022, 15:12

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Stefano Carofei / globallookpress.com

Североатлантический альянс не видит признаков, свидетельствующих о том, что Российская Федерация планирует нападение на него. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

«Генсек НАТО: альянс не видит признаков того, что Россия планирует нападение на него», — говорится», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам Столтенберга, согласно предварительным оценкам, накануне на польской территории упала ракета, которая была выпущена украинской ПВО.

Ранее в среду сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию немецкого Минобороны о контактах канцлера Олафа Шольца и российского лидера Владимира Путина по происшествию с падением снаряда в Польше.