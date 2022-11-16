Песков опроверг сообщение Минобороны Германии о контактах Шольца и Путина по инциденту с падением ракеты в Польше

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16 ноября 2022, 14:59 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщение министерства обороны Германии о контактах руководителя правительства ФРГ Олафа Шольца и российского президента Владимира Путина по инциденту с падением ракеты на польской территории. Об этом информирует РИА Новости.

«Песков после сообщения немецкого Минобороны сказал РИА Новости, что общения Путина и Шольца не было», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, премьер Польши Матеуш Моравецкий отметил, что в связи с происшествием с упавшим снарядом, вероятно, нет нужды применять статью 4 договора Североатлантического альянса — о консультациях в случае угрозы.