Моравецкий: после инцидента с ракетой, вероятно, нет нужды применять статью 4 договора НАТО — о консультациях в случае угрозы

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16 ноября 2022, 14:47

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Piotr Nowak / globallookpress.com

После инцидента со снарядом, который упал накануне в восточной части Польши, вероятно, нет нужды применять статью 4 договора Североатлантического альянса — о консультациях в случае угрозы. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий.

«Польский премьер: после инцидента с ракетой, вероятно, нет необходимости применять статью 4 договора НАТО (о консультациях в случае угрозы)», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в среду, глава Франции Эммануэль Макрон отметил, что в настоящее время невозможно установить ответственных за удары ракет по территории Польши.