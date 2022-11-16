Президент Франции Макрон: в настоящий момент невозможно установить ответственных за удары ракет по территории Польши

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16 ноября 2022, 13:31

Президент Франции Эммануэль Макрон, Gehad Hamdy / globallookpress.com

В настоящее время невозможно установить ответственных за удары ракет по польской территории. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил французский президент Эммануэль Макрон.

«Макрон заявил, что в настоящий момент невозможно установить ответственных за удары ракет по территории Польши», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, агентство Reuters распространило информацию, согласно которой глава Соединенных Штатов Джо Байден известил партнеров по НАТО и «Большой семерке», что взрыв в Польше стал результатом работы украинской противовоздушной обороны.