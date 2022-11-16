Reuters: Байден сообщил партнерам по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы ПВО Украины

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16 ноября 2022, 12:42

Президент США Джо Байден, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил партнерам по Североатлантическому альянсу и «Большой семерке», что произошедший накануне взрыв на польской территории стал результатом работы противовоздушной обороны Украины. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал «RT на русском», распространило агентство Reuters.

«Байден сообщил партнерам по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО, сообщает Reuters», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, министерство обороны РФ указало на то, что заявления украинских источников о падении «российских ракет» в Польше представляют собой намеренную провокацию.