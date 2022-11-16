Минобороны РФ: заявления украинских источников о падении «российских ракет» в Польше являются намеренной провокацией

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16 ноября 2022, 12:34

Здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Заявления украинских источников о падении «российских ракет» в Польше представляют собой намеренную провокацию. На это, как передает ТАСС, указало министерство обороны Российской Федерации.

«Заявления украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении "российских ракет" в польском Пшеводуве являются намеренной провокацией, заявили в МО РФ», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

В Минобороны отметили, что отечественные специалисты идентифицировали фрагменты на сделанных в Польше фотографиях как элементы украинской ракеты С-300.

Ранее сегодня сообщалось, что литовский президент Гитанас Науседа выступил в поддержку идеи установки средств ПВО на польско-украинской границе и всем восточном фланге Североатлантического альянса.