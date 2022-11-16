Президент Литвы Науседа поддержал идею установки средств ПВО на польско-украинской границе и всем восточном фланге НАТО

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16 ноября 2022, 12:20

Президент Литвы Гитанас Науседа, Tomas Tkacik / globallookpress.com

Гитанас Науседа, президент Литвы, поддержал идею установки средств противовоздушной обороны на польско-украинской границе и всем восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом информирует РИА Новости.

«Президент Литвы: поддерживаем идею установки средств ПВО на польско-украинской границе и всем восточном фланге НАТО», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в среду, посол Москвы в Варшаве Сергей Андреев получил в дипломатическом ведомстве Польши ноту в связи со взрывом, который произошел в восточной части страны. Согласно имеющимся сведениям, встреча с Андреевым прошла без рукопожатий.