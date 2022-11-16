Посол России Андреев получил в МИД Польши ноту из-за взрыва ракеты на востоке страны, встреча прошла без рукопожатий

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16 ноября 2022, 11:50

Посол России в Польше Сергей Андреев, Ministry of Foreign Affairs of Russia / globallookpress.com

Посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев получил в польском министерстве иностранных дел ноту из-за взрыва снаряда, который произошел на востоке страны. Об этом информирует ТАСС.

«Посол РФ в Польше Сергей Андреев получил в МИД страны ноту из-за взрыва на востоке республики ракеты, которой польское внешнеполитическое ведомство приписывает российское производство, заявил пресс-секретарь министерства Лукаш Ясина», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

В польском МИД также отметили, что встреча с Андреевым продолжалась четыре минуты и прошла без рукопожатий.

Как сообщалось ранее в среду, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что он во время беседы с главой американского Госдепартамента Энтони Блинкеном призвал к жесткому ответу на падение снаряда в Польше.