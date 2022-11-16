Глава МИД Украины Кулеба заявил, что в разговоре с Блинкеном призвал к жесткому ответу на падение ракеты в Польше

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16 ноября 2022, 10:50

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Lev Radin / globallookpress.com

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с заявлением о том, что он в ходе беседы с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном призвал к жесткому ответу на падение снаряда на польской территории. Об этом информирует РИА Новости.

«Глава МИД Украины заявил, что в разговоре с Блинкеном призвал к жесткому ответу на падение ракеты в Польше», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, турецкий лидер Реджеп Эрдоган отметил, что имеющиеся данные свидетельствуют о непричастности Российской Федерации к произошедшему накануне инциденту с падением ракеты в Польше.