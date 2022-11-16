Эрдоган: имеющиеся данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши

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16 ноября 2022, 08:54

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Christoph Soeder / globallookpress.com

Имеющиеся сведения указывают на то, что Российская Федерация ни при чем в инциденте с падением снаряда на польской территории. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Реджеп Эрдоган, президент Турции.

«Эрдоган: данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Происшествие, о котором идет речь, случилось накануне. Ранее в среду агентство Associated Press сообщило со ссылкой на чиновников из Соединенных Штатов, что ракету, упавшую в Польше, выпустили украинские войска с целью сбить российский снаряд.