Associated Press: ракету, упавшую в Польше, выпустили войска Украины, чтобы сбить российский снаряд

Ракету, упавшую в Польше, выпустили войска Украины, чтобы сбить российский снаряд. Об этом, как пишет Telegram-канал РИА Новости, проинформировало агентство Associated Press , которое сослалось на чиновников из Соединенных Штатов.
«Ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету, пишет AP со ссылкой на американских чиновников», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.
Как сообщалось ранее в среду, глава Белого дома Джо Байден указал на то, что предварительные данные оспаривают утверждения, согласно которым снаряд, упавший в Польше, выпустила российская сторона.