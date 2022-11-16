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Байден: предварительная информация оспаривает утверждения о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России

, 07:58

Байден: предварительная информация оспаривает утверждения о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России
Президент США Джо Байден, Christoph Soeder / globallookpress.com

Предварительные сведения оспаривают утверждения, согласно которым снаряд, упавший на польской территории, был выпущен из Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил глава Соединенных Штатов Джо Байден.

«Предварительная информация оспаривает утверждения о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России, заявил Джо Байден», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, американский телевизионный канал CNN указал, что самолет Североатлантического альянса, который находился в польском небе, отследил ракету, упавшую на территории страны.

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