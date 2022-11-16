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CNN сообщает, что самолет НАТО отследил попавшую на территорию Польши ракету

, 07:08 Источник: РИА "Новости"

CNN сообщает, что самолет НАТО отследил попавшую на территорию Польши ракету
флаг НАТО, Florian Gaertner/globallook.com

Телеканал CNN со ссылкой на военного чиновника НАТО сообщил, что находившийся в воздушном пространстве Польши самолет альянса отследил ракету, которая накануне попала на территорию страны.

Чиновник сообщил, что разведданные с радарными метками были переданы НАТО и польским властям. Источник не уточнил, кто и откуда осуществил пуск ракеты.

Отметим, что самолеты Североатлантического альянса с начала проведения СВО регулярно наблюдают за Украиной. Уточняется, что зафиксировавшее ракету воздушное судно следило за событиями в стране.

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