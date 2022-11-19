Политолог Марков: экс-президента Грузии Саакашвили отравили ртутью, он в очень плохом состоянии

Бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили отравили ртутью, в настоящее время находящийся в тюрьме политический деятель в очень плохом состоянии. Об этом написал в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.
«Саакашвили отравили ртутью. Он в очень плохом состоянии. Об этом сообщают его друзья и тоже его мать», — говорится, в частности, в публикации отечественного эксперта.
Как сообщалось ранее сегодня, мать Саакашвили Гиули Аласания проинформировала о результатах медицинского заключения, из которого следует, что в организме ее сына превышены показатели нормы по содержанию тяжелых металлов, в том числе ртути.