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Мать Саакашвили Аласания сообщила, что в организме ее сына, находящегося в тюрьме, превышены показатели по содержанию ртути

, 13:54

Мать Саакашвили Аласания сообщила, что в организме ее сына, находящегося в тюрьме, превышены показатели по содержанию ртути
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, Oleg Pereverzev / globallookpress.com

Гиули Аласания, мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила, что в организме ее сына, который в настоящий момент находится в тюрьме, превышены показатели по содержанию ртути. Об этом информирует ТАСС.

«Медицинское заключение о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего срок в тюрьме, показало, что в его организме превышены показатели нормы по содержанию тяжелых металлов, в том числе ртути, сообщила мать бывшего главы страны Гиули Аласания», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе рассказал о проблемах с состоянием здоровья своего подзащитного.

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