Член ОП Малькевич: ограничения Киева на выезд в Запорожскую область РФ можно расценить как преступление Украины против сограждан

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19 ноября 2022, 19:42 Источник: Telegram-канал ТАСС

Флаг Украины, Ukraine Presidential Press Service / globallookpress.com

Ограничения на выезд в российскую Запорожскую область, введенные Киевом, можно расценить как преступление Украины против сограждан. Соответствующую точку зрения озвучил представитель Общественной палаты РФ Александр Малькевич, передает ТАСС.

«Установленные Киевом ограничения на выезд жителей страны на территорию Запорожской области РФ могут расцениваться как преступление Украины против своих граждан, рассказал нам член Общественной палаты РФ Александр Малькевич», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам Малькевича, киевская сторона выпускает украинских граждан в Россию с унижениями, взятками и изъятием ценностей.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива отметил, что Украина становится опасной и непригодной для жизни.