Экс-депутат Рады Кива: Украина становится опасной и непригодной для жизни, Зеленский выполнил свою задачу — уничтожил страну

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19 ноября 2022, 19:28

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украина становится опасной и непригодной для жизни, президент бывшей советской республики Владимир Зеленский выполнил свою задачу — уничтожил страну. Соответствующую точку зрения высказал Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

Политик прокомментировал слова генерального директора украинской компании ДТЭК Максима Тимченко, который предложил согражданам подумать над возможностью выезда за границу на три-четыре месяца, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

«Украина становится опасной и непригодной территорией для жизни. Зеленский выполнил свою роль — уничтожил Украину», — отметил Кива в публикации, которая появилась в его Telegram-канале.

Как сообщалось ранее в субботу, руководитель Чечни Рамзан Кадыров проинформировал, что из республики в зону проведения российской спецоперации отправилась новая группа добровольцев.