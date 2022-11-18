Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, где заявил, что на Украине не обнаружены следы изготовления «грязной бомбы»

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18 ноября 2022, 08:45

Флаг Украины, Ukraine Presidential Press Service / globallookpress.com

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял резолюцию, где указал на то, что на украинской территории не были обнаружены следы изготовления «грязной бомбы». Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Совет МАГАТЭ принял резолюцию, в которой заявил, что на Украине не обнаружены следы изготовления "грязной бомбы"», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее в пятницу, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин высказал мнение, согласно которому вскормленный на вооружениях Североатлантического альянса киевский режим стал могильщиком НАТО.