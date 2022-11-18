Спикер Госдумы Володин: вскормленный на оружии НАТО украинский режим стал могильщиком альянса

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18 ноября 2022, 08:31

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Вскормленный на вооружениях НАТО режим, находящийся у власти на Украине, стал могильщиком Североатлантического альянса. Соответствующую точку зрения высказал Вячеслав Володин, председатель Госдумы Российской Федерации.

Отечественный политик отметил в своем Telegram-канале, что власти в Киеве доказали всему миру несостоятельность НАТО. В качестве одного из примеров этого Володин привел произошедший на текущей неделе инцидент с падением украинской ракеты на польской территории. По словам спикера, снаряд не смог обнаружить ни одного танка и уничтожил первый попавшийся трактор.

«Совершенно очевидно: это начало конца НАТО. Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком», — говорится в публикации Вячеслава Володина.

Ранее заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ выступил с заявлением, согласно которому в военно-политическом блоке не ожидают, что зима позволит армии Украины осуществлять «масштабные операции» на земле.