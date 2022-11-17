Замгенсека НАТО Джоанэ: в альянсе не ожидают, что зима позволит войскам Украины проводить «масштабные операции» на земле

В НАТО не ожидают, что зима позволит Вооруженным силам Украины осуществлять «масштабные операции» на земле. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Мирча Джоанэ, заместитель генерального секретаря военно-политического блока.
«В НАТО не ожидают, что зима позволит Украине проводить "масштабные операции" на земле, говорит заместитель генсека Джоанэ», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
По словам Джоанэ, в блоке не рассчитывают, что киевские подразделения добьются «больших успехов» в ближайшие несколько месяцев.
Как сообщалось ранее в четверг, в российском дипломатическом ведомстве отметили, что курс Украины на продолжение конфликта находит полное одобрение у западной стороны.