МИД России: курс Украины на продолжение конфликта полностью одобряется Западом

Курс Украины на продолжение конфликта находит полное одобрение у западной стороны. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступили в министерстве иностранных дел Российской Федерации.
«Курс Киева на продолжение конфликта полностью одобряется Западом, заявили в МИД России», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.
Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее сегодня сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об идее о проведении «публичных переговоров», которую озвучил украинский лидер Владимир Зеленский.