МИД России: курс Украины на продолжение конфликта полностью одобряется Западом

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17 ноября 2022, 15:48

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Курс Украины на продолжение конфликта находит полное одобрение у западной стороны. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступили в министерстве иностранных дел Российской Федерации.

«Курс Киева на продолжение конфликта полностью одобряется Западом, заявили в МИД России», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее сегодня сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об идее о проведении «публичных переговоров», которую озвучил украинский лидер Владимир Зеленский.