Спикер Кремля Песков в ответ на идею Зеленского о «публичных переговорах»: Украина показывает, что не хочет договариваться

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17 ноября 2022, 15:30

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Киевская сторона демонстрирует, что она не желает договариваться. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на идею украинского президента Владимира Зеленского о «публичных переговорах».

«Публичных переговоров не бывает, предлагая такой вариант, Украина показывает, что не хочет договариваться», — процитирован Песков в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что спикер Кремля отказался раскрывать содержание переговоров в Турции между директором российской СВР Сергеем Нарышкиным и главой американского ЦРУ Уильямом Бернсом.