Песков отказался раскрывать содержание переговоров главы СВР Нарышкина с директором ЦРУ Бернсом в Турции

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17 ноября 2022, 15:16

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался раскрывать содержание переговоров в Турции между главой российской Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Об этом информирует РИА Новости.

«Песков на вопрос, не передавал ли Нарышкин особое послание Бернсу: мы ничего не говорим о содержании этих переговоров», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее в четверг сообщалось, что спикер Кремля назвал отключение электричества на Украине результатом ударов по военной инфраструктуре, спровоцированных нежеланием киевской стороны вести переговоры.