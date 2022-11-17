Песков: отключение света на Украине — результат ударов по военной инфраструктуре, спровоцированных нежеланием переговоров у Киева

Аргументы Недели → Политика 13+

17 ноября 2022, 15:06

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Отключение света на территории Украины — результат ударов по военной инфраструктуре, спровоцированных нежеланием переговоров у Киева. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Отключение электричества гражданам Украины — последствие ударов по военной инфраструктуре, спровоцированных нежеланием Киева вести переговоры, заявил Песков», — указывается в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель главы российского дипломатического ведомства Сергей Рябков отметил, что Москва предостерегает Соединенные Штаты от превращения в сторону украинского конфликта.