Дипломат Рябков: Россия предостерегает США от превращения в сторону конфликта на Украине

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17 ноября 2022, 14:54

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Москва предостерегает Соединенные Штаты от превращения в сторону украинского конфликта. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Сергей Рябков, заместитель руководителя внешнеполитического ведомства РФ.

«Россия предостерегает США от превращения в сторону конфликта на Украине», — процитирован Рябков в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

При этом отечественный дипломат указал на то, что Вашингтон все глубже вовлекается в ситуацию на Украине.

Как сообщалось ранее в четверг, Сергей Рябков отметил, что позиция американских властей в отношении Москвы глубоко враждебна.