Дипломат Рябков: Россия предостерегает США от превращения в сторону конфликта на Украине

Москва предостерегает Соединенные Штаты от превращения в сторону украинского конфликта. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Сергей Рябков, заместитель руководителя внешнеполитического ведомства РФ.
«Россия предостерегает США от превращения в сторону конфликта на Украине», — процитирован Рябков в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
При этом отечественный дипломат указал на то, что Вашингтон все глубже вовлекается в ситуацию на Украине.
Как сообщалось ранее в четверг, Сергей Рябков отметил, что позиция американских властей в отношении Москвы глубоко враждебна.