Замглавы МИД РФ Рябков: позиция США в отношении Москвы глубоко враждебна, Вашингтон хочет нанести России стратегическое поражение

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17 ноября 2022, 14:41

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Позиция Соединенных Штатов в отношении Москвы глубоко враждебна, Вашингтон хочет нанести Российской Федерации стратегическое поражение. На это, как передает РИА Новости, указал Сергей Рябков, заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ.

«Рябков об итогах выборов в США: их позиция в отношении Москвы глубоко враждебна, Вашингтон хочет нанести России стратегическое поражение», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Рябков отметил, что дипломатические отношения между РФ и Штатами будут разорваны, если американская сторона сочтет, что они не нужны.