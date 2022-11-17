Замглавы МИД РФ Рябков: дипломатические отношения с США будут разорваны, если Вашингтон решит, что они не нужны

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17 ноября 2022, 14:30

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами будут разорваны, если американская сторона решит, что они не нужны. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ.

«Рябков: Москва не хочет разрывать дипломатические отношения с США, но если Вашингтон решит, что им отношения с Москвой не нужны — то это произойдет», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее в четверг турецкий лидер Реджеп Эрдоган сообщил, что получил от разведки страны данные, согласно которым Москва и Вашингтон воздержатся от применения ядерного оружия.