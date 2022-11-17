Эрдоган заявил, что получил от разведки Турции информацию о том, что Россия и США воздержатся от применения ядерного оружия

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17 ноября 2022, 13:20

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Turkish Presidency / globallookpress.com

Турецкий президент Реджеп Эрдоган сделал заявление о том, что он получил от разведки страны сведения, согласно которым Российская Федерация и Соединенные Штаты воздержатся от применения ядерного оружия.

«Эрдоган после контактов России и США в Анкаре: получил от главы своей разведки информацию, что стороны воздержатся от использования ядерного оружия», — говорится в посте, который появился в Telegram-канале РИА Новости.

Также Эрдоган отметил, что рассчитывает на продолжение встреч руководителей российской и американской разведок на территории Турции.

Ранее в четверг сообщалось, что турецкий лидер подтвердил продление сделки по вывозу зерна с Украины на 120 дней.