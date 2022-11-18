Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии призвал Российскую Федерацию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.
«Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по вопросам ядерной безопасности и гарантий на Украине, где призвал Россию отказаться от "необоснованных претензий" на Запорожскую АЭС», — указывается в публикации, которая размещена в TG-канале.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин отметил, что говорить о параметрах зоны безопасности вокруг ЗАЭС рано.