Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС

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18 ноября 2022, 08:12

Запорожская АЭС, Dmitry Grigoriev / globallookpress.com

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии призвал Российскую Федерацию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по вопросам ядерной безопасности и гарантий на Украине, где призвал Россию отказаться от "необоснованных претензий" на Запорожскую АЭС», — указывается в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин отметил, что говорить о параметрах зоны безопасности вокруг ЗАЭС рано.