Замглавы МИД РФ Вершинин: говорить о параметрах зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС рано, но обсуждаются несколько вариантов

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17 ноября 2022, 09:16 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Запорожская АЭС, Dmitry Grigoriev / globallookpress.com

Говорить о параметрах зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции рано, но обсуждаются несколько вариантов. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Сергей Вершинин, заместитель российского министра иностранных дел.

«Говорить о параметрах зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС пока рано, но обсуждаются несколько вариантов, вопрос о присутствии там экспертов ООН для мониторинга при этом никогда не стоял, заявил РИА Новости Вершинин», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Вершинин отметил, что Запад с помощью обвинений в поставке Ираном беспилотников Москве пытается оправдать незаконную передачу вооружений киевской стороне.