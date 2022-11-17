Замглавы МИД РФ Вершинин: говорить о параметрах зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС рано, но обсуждаются несколько вариантов

Говорить о параметрах зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции рано, но обсуждаются несколько вариантов. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Сергей Вершинин, заместитель российского министра иностранных дел.
«Говорить о параметрах зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС пока рано, но обсуждаются несколько вариантов, вопрос о присутствии там экспертов ООН для мониторинга при этом никогда не стоял, заявил РИА Новости Вершинин», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Вершинин отметил, что Запад с помощью обвинений в поставке Ираном беспилотников Москве пытается оправдать незаконную передачу вооружений киевской стороне.