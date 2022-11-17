Замглавы МИД РФ Вершинин: Запад обвинениями в поставке Ираном дронов Москве пытается оправдать незаконную передачу оружия Украине

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17 ноября 2022, 08:06 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, MFA Russia / globallookpress.com

Западная сторона обвинениями в поставке Ираном дронов Москве пытается оправдать незаконную передачу вооружений Украине. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Сергей Вершинин, заместитель руководителя внешнеполитического ведомства РФ.

«Обвинения Запада в том, что Иран якобы поставляет России беспилотники безосновательны, этими ангажированными вбросами пытаются оправдать незаконные поставки вооружений Киеву, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что Украина и Польша ситуацией с падением ракет на границе этих стран пытались спровоцировать прямое столкновение между Москвой и Североатлантическим альянсом.