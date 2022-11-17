Небензя: Украина и Польша ситуацией с падением ракет на границе пытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО

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17 ноября 2022, 07:50

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / globallookpress.com

Украина и Польша ситуацией с падением ракет на границе этих стран пытались спровоцировать прямое столкновение между Москвой и Североатлантическим альянсом. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН.

«Украина и Польша ситуацией с падением ракет на границе пытались спровоцировать прямое столкновение РФ и НАТО, заявил Небензя на заседании Совбеза ООН», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Также дипломат отметил, что у украинской системы противовоздушной обороны «давно уже устойчивая дурная слава».

Как сообщалось ранее в четверг, спикер Кремля Дмитрий Песков, высказываясь о происшествии с падением снаряда на польской территории, указал, что первопричина всего — НАТО и Соединенные Штаты.