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17 ноября 2022, 07:21

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя случившееся некоторое время назад происшествие с падением ракеты на польской территории, отметил, что первопричина всего — Североатлантический альянс и Соединенные Штаты. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Песков об инциденте в Польше с ракетой: первопричина всего — НАТО и США», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Ранее на текущей неделе политолог Сергей Марков указал, что украинский лидер Владимир Зеленский с целью спровоцировать конфликт Москвы и НАТО прямо лгал, что по Польше якобы ударил российский снаряд.