Украинский президент Владимир Зеленский с целью спровоцировать конфликт между Москвой и НАТО прямо лгал, что по польской территории якобы ударила российская ракета. Об этом написал в своем Telegram-канале отечественный политолог Сергей Марков.
«Зеленский, зная, что по Польше ударили ракеты ПВО Украины, прямо лгал, что это российские ракеты», — говорится в публикации Маркова.
По его словам, глава Украины хотел спровоцировать конфликт РФ и Североатлантического альянса.
«Мы то в России и Украине знаем давно, что Зеленский лжец, негодяй и преступник. А на Западе не знают», — добавил эксперт.
Как сообщалось ранее сегодня, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Вашингтону и Евросоюзу следует прекратить поставлять вооружения Украине, поскольку Киев делает все для разрастания конфликта.