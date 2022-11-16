Политолог Марков: Зеленский с целью спровоцировать конфликт РФ и НАТО прямо лгал, что по Польше якобы ударила российская ракета

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16 ноября 2022, 15:57

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский с целью спровоцировать конфликт между Москвой и НАТО прямо лгал, что по польской территории якобы ударила российская ракета. Об этом написал в своем Telegram-канале отечественный политолог Сергей Марков.

«Зеленский, зная, что по Польше ударили ракеты ПВО Украины, прямо лгал, что это российские ракеты», — говорится в публикации Маркова.

По его словам, глава Украины хотел спровоцировать конфликт РФ и Североатлантического альянса.

«Мы то в России и Украине знаем давно, что Зеленский лжец, негодяй и преступник. А на Западе не знают», — добавил эксперт.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Вашингтону и Евросоюзу следует прекратить поставлять вооружения Украине, поскольку Киев делает все для разрастания конфликта.