Володин: США и Евросоюзу нужно прекратить поставки вооружений Украине, поскольку Киев делает все для разрастания конфликта

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16 ноября 2022, 15:41

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Соединенным Штатам и Европейскому союзу следует прекратить поставлять вооружения Украине, поскольку Киев делает все для разрастания конфликта. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил Вячеслав Володин, председатель нижней палаты российского парламента.

«США и ЕС надо прекратить поставки оружия на Украину, поскольку киевский режим делает все, чтобы конфликт разрастался, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин», — говорится в посте, появившемся в Telegram-канале отечественного агентства.

Спикер отметил, что ситуация с украинской ракетой, упавшей накануне на польскую территорию, является не первым подобным случаем. По словам Вячеслава Володина, некоторое время назад в хорватское воздушное пространство прилетел дрон с 120-килограммовой бомбой.

Как сообщалось ранее в среду, генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что блок сохраняет линии коммуникации с Москвой, но не раскрывает деталей на фоне происшествия с падением снаряда в Польше.