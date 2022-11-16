Столтенберг: НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, но не раскрывает деталей на фоне инцидента с падением ракеты в Польше

Североатлантический альянс сохраняет линии коммуникации с Российской Федерацией, но не раскрывает подробностей на фоне происшествия с падением ракеты на польской территории. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.
«НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, но не раскрывает деталей на фоне инцидента в Польше, сказал генсек», — говорится в посте, который появился в Telegram-канале отечественного агентства.
Также Столтенберг отметил, что снабжение украинской стороны системами противовоздушной обороны в настоящий момент является для НАТО приоритетом.
Как сообщалось ранее сегодня, Йенс Столтенберг указал, что альянс не видит признаков, свидетельствующих о том, что Москва планирует нападение на него.